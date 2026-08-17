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Judo

El Senín suma dos nuevos cinturones negros

Mateo Salgado y Jesús Leonardo superaron los exámenes federativos celebrados el domingo en A Coruña

Ambos judokas junto a su técnico.

Ambos judokas junto a su técnico. / FdV

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Diego Doval

Arousa

El Judo Club Senín-Centro Deportivo Ikigai incorporó dos nuevos cinturones negros después de que Mateo Salgado y Jesús Leonardo superasen los exámenes federativos celebrados el domingo 16 de agosto en A Coruña. Ambos judocas culminaron con éxito una exigente etapa de preparación marcada por la constancia, la disciplina y numerosas horas de trabajo sobre el tatami.

La entidad destacó que la obtención del cinturón negro supone «un reconocimiento a todo el esfuerzo realizado», pero también el inicio de una nueva etapa de formación, aprendizaje y superación dentro de este deporte.

El club quiso poner en valor el papel desempeñado por los ukes, compañeros imprescindibles durante los entrenamientos y las pruebas federativas. Su colaboración y compromiso resultaron fundamentales para que Mateo y Jesús pudiesen alcanzar el objetivo.

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El Judo Club Senín también dedicó un reconocimiento especial al maestro Andrés Senín por su paciencia, dedicación y acompañamiento durante todo el proceso. Con estos dos nuevos cinturones negros, la entidad refuerza su apuesta por una formación integral basada en valores como el respeto, el esfuerzo y el compañerismo. Mateo y Jesús afrontan ahora este nuevo capítulo con el propósito de continuar aprendiendo, mejorando y disfrutando del judo.

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