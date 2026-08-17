Luis Carro: «Lo que se espera del Céltiga no me molesta siempre que sea realista»

El Céltiga avanza en su puesta a punto con la certeza de que el equipo todavía está lejos de quedar cerrado. El conjunto de A Illa, de nuevo dirigido por Luis Carro, continúa dando forma a un proyecto renovado que ha despertado expectación, aunque el entrenador vilanovés pone el acento en la necesidad de incorporar más efectivos antes del comienzo de la competición. El eje de la defensa aparece como la prioridad, sin que el club descarte reforzar otras demarcaciones si el mercado ofrece alternativas que encajen.

La plantilla trabaja actualmente con 22 futbolistas, pero solo 18 son jugadores de campo. Las molestias físicas de Anxo y Carlos y la ausencia de Ginto han obligado a conceder más protagonismo del previsto a los juveniles durante la pretemporada. El japonés sigue en su país a la espera de resolver los trámites administrativos que retrasan su incorporación. «El grupo está trabajando bien, pero con algún condicionante. El tema de Ginto es un tema de visado que esperemos que se solucione esta semana y ya pueda viajar desde su país», explica Carro.

El técnico admite que la confección del plantel transmite buenas sensaciones, aunque detecta desequilibrios que el Céltiga necesita corregir. «La plantilla tiene buena pinta, pero cojeamos en alguna posición. Nuestra idea era mejorarla y vamos a ver, a la larga, si somos capaces. Las bajas de Adri y de Rubi nos hicieron un poco de daño», reconoce. La búsqueda de un central se ha convertido así en el objetivo más urgente, pero la entidad isleña permanece atenta a otras posibilidades.

Carro sostiene que el mejor Céltiga tardará meses en verse. / FdV

La llegada de Manu Fernández, Fran López o Gastón Cellerino alimenta las expectativas alrededor de un equipo que pretende dar un paso adelante. Carro acepta esa exigencia, pero reclama mesura y recuerda que reunir nombres no equivale a disponer de un bloque hecho. «Lo que se espera del equipo no me molesta, siempre que sea desde un punto de vista realista. La plantilla puede ser mejor, pero hay que construir un equipo y mejorar defensivamente respecto al año pasado», advierte.

El entrenador evita marcarse plazos cortos. La experiencia del curso anterior, cuando el Céltiga apenas sumó cuatro puntos durante el primer mes y medio, le sirve para recordar que la identidad competitiva se adquiere con tiempo. «En cuanto a los plazos de preparación, la cosa va en orden. Es un trabajo de construcción largo, todavía de meses. Estas dos semanas evolucionamos bastante, pero aún estamos muy lejos de lo que queremos ser», señala.

El siguiente examen llegará este martes en A Bouza. El Céltiga recibirá al Portonovo a las 20.30 horas en un amistoso que permitirá comprobar la evolución de las últimas semanas y repartir minutos entre una plantilla todavía condicionada por las ausencias. El sábado se enfrentará al Ribadumia y el Arosa cerrará el calendario de preparación antes del estreno liguero.

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Más allá de los resultados, Carro busca consolidar mecanismos, mejorar la respuesta defensiva y conseguir que los recién llegados asimilen su propuesta. El potencial existe, pero todavía faltan piezas y muchas horas para convertir la plantilla en un equipo.