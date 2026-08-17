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El Breogán completa un doble éxito en barco dragón

El Breogán do Grove termina segundo en la Liga Nacional y en la Liga Iberdrola

Delegación del Breogan en el embalse de Trasona.

Delegación del Breogan en el embalse de Trasona. / FdV

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Diego Doval

O Grove

El Breogán do Grove cerró las ligas nacionales de barco dragón con un doble subcampeonato. El conjunto meco terminó segundo tanto en la Liga Nacional como en la Liga Iberdrola, reservada a embarcaciones formadas por mujeres, tras completar su actuación en el Campeonato de España de 500 metros disputado en el embalse asturiano de Trasona.

El club desplazó a 28 deportistas bajo la dirección de Miguel Otero «Mas» y presentó siete barcos. La expedición regresó con cinco medallas: cuatro platas y un bronce. Los segundos puestos llegaron en DB10 femenina veterana, DB10 mixta veterana, DB20 mixta veterana y DB20 open veterana. El barco A de DB10 open veterano obtuvo el bronce.

Estos resultados situaron al Breogán cuarto en el Campeonato de España, con 174 puntos y a solo cuatro del podio, pese a competir con menos embarcaciones que sus principales rivales. El equipo afrontaba esta última cita como tercero en las dos ligas y consiguió mejorar su posición en ambas clasificaciones.

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En la Liga Nacional concluyó segundo con 381 puntos, por detrás del Alberche Kayak, con 396, y por delante de Aranjuez, con 379. También fue subcampeón de la Liga Iberdrola con 373 puntos, tras Valkirias de Valladolid, con 403, y superó por dos al Cidade de Lugo. Un desenlace que permitió al Breogán cumplir y superar su objetivo en la regata de la temporada

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