The Giants se proclamó campeón del Torneo Social de Verano

El TorneoSocial de Verano, una de las citas más tradicionales del baloncesto vilagarciano, tocó a su fin con el triunfo del The Giants tras imponerse en la final a Los Rosalianos por un marcador definitivo de 90-84.

El partido, que decidía el campeón tras un mes de competición con partidos diarios en el Sara Gómez y ocho equipos participantes, resultó de los más igualado y con un buen ambiente en el pabellón vilagarciano. El triunfo se decantó en los últimos compases, si bien el equipo compostelano peleó por darle la vuelta al marcador hasta el último minuto.

En el apartado individual, el torneo tuvo a Hugo Rey como uno de sus jugadores más destacados al ser elegido como el más destacado de la final y también el jugador con más triples anotados en toda la competición.

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Cabe recordar que el Torneo Social de Verano es un evento que se viene jugando desde hace cerca de 40 años. Su origen está en el antiguo pabellón del Liceo Marítimo. También tuvo paso por Castelao antes de asentarse en los pabellones de Fontecarmoa, donde ya se lleva jugando hace más de una década con alta participación.