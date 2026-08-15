Un dragón para conectar Vilagarcía con el mar

El golpe acompasado de veinte palas ha incorporado una imagen que ya empieza a ser más habitual en la ría de Arousa. El Club Piragüismo Vilagarcía ha probado las posibilidades deportivas y sociales de un barco dragón, una embarcación colectiva en la que la coordinación resulta tan importante como la fuerza.

La experiencia nació de una cesión de la Federación Galega de Piragüismo. «La Federación tiene dos barcos y le pedimos uno durante tres semanas», explica David Baños, presidente de la entidad. Con la embarcación disponible, el club comunicó al Concello su intención de abrir la actividad a las asociaciones de la ciudad y ofrecerles paseos hasta la playa de A Compostela o la isla de Cortegada.

Durante el periodo de prueba, el dragón apenas ha descansado. La primera salida se realizó la semana pasada con participantes de la escuela municipal de verano y se sumaron padres y madres. Desde entonces ha navegado casi todas las tardes con personas del club y menores de la escuela.

Una de las sesiones más especiales reunió a ocho o nueve usuarios de la asociación Con Eles. El club completó las plazas con familiares y miembros de su escuela de verano para poner rumbo a A Compostela. Fueron cerca de dos horas de actividad y convivencia. «Disfrutaron muchísimo», dice Baños tras una travesía que confirmó el potencial inclusivo de una modalidad en la que todos comparten esfuerzo, ritmo y objetivo. En el barco caben veinte palistas, además del timonel y la persona que se ocupa del llamado tambor.

Estas tres semanas son también una prueba para un proyecto de mayor alcance. El Club Piragüismo Vilagarcía quiere comprobar si existe interés suficiente para adquirir su propio barco dragón y la respuesta ha reforzado la idea. «Queremos que sea un ancla social y que conecte a los colectivos vilagarcianos con el mar», señala Baños. La intención es establecer convenios de uso con clubes deportivos y asociaciones para crear una programación estable.

Miembros de la asociación Con Eles disfrutaron de la embarcación. / FdV

El principal obstáculo es económico. Una embarcación de estas características cuesta unos 20.000 euros, cantidad para la que la entidad necesita financiación. Baños ya presentó el proyecto al Concello y a la Autoridad Portuaria y confía en reunir apoyos que den continuidad a una experiencia con una dimensión social y capaz de abrir la ría a nuevos usuarios.

El club contempla programas para personas con trastorno del espectro autista o para quienes luchan contra el cáncer. Baños apunta que estudios de distintas universidades avalan los beneficios de esta práctica. A ello se suma la progresiva implantación competitiva del barco dragón, una modalidad que comienza a despertar demanda y podría ampliar las alternativas deportivas de la entidad.

La propuesta mira también hacia los centros educativos. El objetivo es ofrecer a los colegios la posibilidad de incluir el barco dragón entre sus actividades extraescolares, facilitando a niños y jóvenes un primer contacto con el remo, el trabajo en equipo y el mar. La embarcación tendría así un uso transversal: iniciación, convivencia, inclusión, ocio y, en el futuro, competición.

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El préstamo concluirá el lunes y el barco regresará a la Federación Galega. No será, sin embargo, una despedida definitiva. La acogida y el entusiasmo de los participantes han dado argumentos al Club Piragüismo Vilagarcía para buscar financiación. Tras estas tres semanas de ensayo, la entidad está convencida de que el dragón volverá a surcar las aguas vilagarcianas.