Fútbol | Pretemporada
Un gol de Turbi amarga el buen triangular del Arosa
Los vilagarcianos superaron al Fabril (1-1) en los penaltis y cedieron ante el Compostela con un gol en la última acción
El Arosa se quedó a un minuto de conquistar el triangular Villa de Cambados. Cuando el último encuentro parecía abocado a una tanda de penaltis, Turbi aprovechó un rechace de Chema Leobalde para marcar el tanto que entregó el trofeo al Compostela. El desenlace dejó sin premio a los arlequinados, aunque no empañó las sensaciones ofrecidas por el conjunto de Gonza Fernández en sus dos pruebas de 45 minutos en Burgáns.
El primer duelo enfrentó al Arosa con el Fabril. El preparador vilagarciano mantuvo su apuesta por la línea de cinco defensas, una estructura que continúa perfeccionando para llegar al estreno en Segunda Federación. El equipo se mostró ordenado, compitió ante el Fabril de Primera Federación y encontró argumentos para hacer daño en campo contrario.
Los arlequinados se adelantaron por medio de Rivera. El Fabril reaccionó y restableció la igualdad con un gol de Ochoa tras una buena acción por la banda derecha. El 1-1 dio impulso a los coruñeses, que estuvieron cerca de completar la remontada. Hugo García lo evitó al salvar bajo palos una ocasión que parecía destinada a convertirse en el segundo tanto deportivista.
La igualdad obligó a resolver el primer asalto desde los once metros. La tanda mantuvo la incertidumbre hasta que el Arosa consiguió decantarla a su favor. El triunfo permitió a los de Gonza Fernández afrontar con opciones de levantar el trofeo su último compromiso.
Antes, Compostela y Fabril protagonizaron el encuentro con más goles. El 2-2 al término de los 45 minutos condujo a otra tanda, esta vez favorable al cuadro santiagués. El resultado convirtió el tercer cruce en una final directa entre dos equipos recién ascendidos a Segunda Federación.
Gonza Fernández introdujo varios cambios respecto al equipo utilizado ante el Fabril, pero no modificó el dibujo. El Arosa volvió a desplegarse con cinco hombres atrás y disputó un choque más cerrado con menos espacios y mayores precauciones. La igualdad se mantuvo casi hasta el final y todo apuntaba a una nueva tanda de penaltis.
Sin embargo, el Compostela encontró el gol decisivo en el último minuto cuando mejor parecía encontrarse su rival. Chema Leobalde rechazó una primera llegada, pero Turbi recogió el balón suelto y marcó el 0-1. El tanto llevó el Villa de Cambados a las vitrinas de San Lázaro y dejó al Arosa a las puertas de culminar una tarde con un trofeo.
Más allá del resultado, la cita permitió a los vilagarcianos sumar 90 minutos de exigencia, repartir cargas y seguir automatizando el sistema de su entrenador. El Arosa compitió ante dos rivales de nivel, ganó una tanda de penaltis y solo cedió en la acción final. El premio se escapó sobre la bocina, pero la preparación dio otro paso adelante.
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