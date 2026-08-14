Campeonato de España de Segunda División de ajedrez
El Fontecarmoa se queda a las puertas de Primera Nacional
Los vilagarcianos llegaron a la última ronda con opciones, pero cedieron ante el Club Silla
El Club Xadrez Fontecarmoa-Viajes Interrías Sanxenxo se quedó a las puertas de recuperar la Primera División Nacional tras finalizar cuarto en el Campeonato de España de Segunda, disputado durante esta semana en Oviedo. El conjunto vilagarciano llegó a la última jornada con opciones de lograr la única plaza de ascenso entre los 42 equipos participantes.
La derrota por la mínima ante el Vetusta, campeón asturiano, en la tercera ronda lo dejó sin margen de error. Sin embargo, el Fontecarmoa respondió con una brillante sucesión de victorias y superó a equipos catalanes situados al frente del ranking.
Ese recorrido llevó a los arousanos a jugarse el salto de categoría frente al líder, el Club Silla de Valencia. Necesitaba ganar con amplitud el duelo final. Los vilagarcianos tuvieron que asumir riesgos en los finales, pero la apuesta no dio el resultado esperado: perdieron el encuentro y descendieron hasta la cuarta posición de la general.
El club calificó de «muy meritorio» su concurso al competir con un bloque sustentado en su cantera frente a estructuras profesionales muy potentes. Sobresalió el Maestro Internacional Julio Suárez Gómez, primer tablero del equipo, que terminó invicto después de firmar cuatro victorias y tres tablas ante los mejores jugadores del torneo.
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