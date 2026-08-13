Campos y Álvarez aseguran su presencia en el Mundial de Argentina

Tono Campos y Tania Álvarez estarán en el Mundial de Maratón de Argentina el próximo mes de octubre. Los dos palistas del Breogán de O Grove sellaron una nueva participación en un Mundial en los selectivos nacionales que se están disputando en aguas zamoranas.

El veterano canoísta grovense tenía por delante esta mañana un duelo muy complicado con Manu Garrido, del CDB Los Cuervos Klockner Pentaplax, y con otro arousano, Fernando Busto, que se iba a dirimir durante 21.400 metros. Los tres se jugaban dos plazas para viajar a la localidad argentina de Gualeguaychú y ofrecieron un espectáculo impresionante ya que esas dos plazas pudieron haber caído para cualquiera. Finalmente, fue Tono Campos el que logró imponerse al sprint con un tiempo de 1:41:09. Dos segundos después entraba en meta Manu Garrido, mientras Fernando Busto cruzaba la línea de llegada a 49 segundos de distancia.

También el triunfo de Tania Álvarez resultó bastante ajustado. La kayakista grovense tenía que recorrer 24.800 metros con otras cuatro rivales, jugándose dos plazas para viajar a Argentina. Álvarez fue la más rápida, cruzando la línea de llegada con un tiempo de 1:59:32, cinco segundos antes de Eva Barrios, que la acompañará en la prueba que se va a disputar en Gualeguaychú.

Los grovenses no serán los únicos arousanos que van a estar presentes en el Mundial. Con ellos también estará el canoísta catoirense de As Torres, Kevin Longo, que esta mañana ha finalizado en la segunda posición de la categoría sub-23 tras recorrer 18.000 metros. Longo se quedó a cuatro segundos del ganador, Marcos Antúnez, mientras que en esa prueba finalizó en la tercera plaza el palista del Náutico de Pontecesures Manuel Roque Araújo, una posición que le deja sin opciones de acudir a la prueba internacional. Tampoco estará en esa cita su compañera juvenil Ainara Rodríguez, que buscó su clasificación en la canoa femenina sin éxito.

Los dos palistas grovenses buscarán mañana doblar su presencia en Argentina con los barcos de equipo. En la canoa masculina se dará un duelo arousano con dos embaercaciones peleando por una única plaza, las formadas por Tono Campos y Diego romero, ambos del Breogán de O Grove, y por Fernando Busto y Diego Miguéns, del As Torres Romaría Vikinga.

Más competencia tendrá la compañera de club de Campos, Tania Álvarez, que junto a la palista del Kayak Tudense Tania Fernández, luchará con otras dos embarcaciones por la única plaza que se le otorga a la flota española. Ambas tratarán de clasificarse para el mundial con el objetivo de repetir el título del mundo que ostentan.

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Barco Dragón

El embalse de Trasona acogerá mañana, a partir de las 17.00 horas, el control selectivo de Barco Dragón, donde se deciden los barcos que acudirán al Campeonato del Mundo que se disputa en la localidad china de Hangzhou. Dos deportistas del Breogán formarán parte de la tripulación de un barco combinado. Se trata de la palista Carme Devesa y del canoísta Yaser Antonio Silva, que ejercerá como timonel en esta ocasión.