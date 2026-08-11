El Real Club de Regatas Galicia reactiva la formación náutica

El Real Club de Regatas Galicia aprovechará la celebración de su tradicional Gala y Cóctel de Verano para presentar uno de sus proyectos deportivos más ambiciosos: la recuperación de una Escuela de Vela con la que pretende revitalizar la histórica cantera náutica de Vilagarcía. La iniciativa será dada a conocer este jueves en el Pazo O Castriño durante una velada que combinará gastronomía, música y solidaridad.

La nueva escuela nace con la intención de devolver protagonismo a una disciplina estrechamente vinculada a la historia deportiva de la capital arousana. El proyecto toma como referencia el trabajo desarrollado durante décadas por el Liceo de Vilagarcía, de cuya cantera surgieron regatistas de dimensión internacional y campeones olímpicos como Fernando Echávarri y Antón Paz.

El objetivo del Real Club de Regatas Galicia es crear una estructura estable que facilite el acercamiento al mar y permita formar a nuevas generaciones de navegantes. Una de sus principales características será su apertura a personas de todas las edades. Según destaca la entidad, se tratará de la única escuela de la villa sin limitaciones por razón de edad, ampliando así las posibilidades de iniciación y aprendizaje.

El proyecto tendrá también una vertiente social. Durante la gala se celebrará una rifa benéfica cuya recaudación se destinará, entre otros fines, a financiar la puesta en marcha de la escuela. De este modo, el encuentro estival servirá no solo como reunión de los socios, sino también como punto de partida para recuperar una actividad considerada estratégica dentro del futuro deportivo del club.

Los premios de la rifa han sido cedidos por diferentes establecimientos colaboradores. Entre ellos figuran una estancia con desayuno para dos personas en el Hotel Gran Nagari de Vigo, una cena en el restaurante El Olivo, dos entradas para el concierto de Taburete en el festival Costa Feira, un bolso de fiesta, un acceso doble a un spa y un descuento en una tienda de alimentación saludable.

La gala, organizada nuevamente por José Blanco y la directora de Eventos del club, Cristina Plaza, comenzará a las 20.30 horas. A su llegada, los asistentes podrán participar en un photocall atendido por Foto Rañó, con entrega de las imágenes en el mismo momento.

La propuesta gastronómica correrá a cargo de Casa Solla. El cóctel incluirá elaboraciones como saam de atún con queso de O Cebreiro, navaja con lima y limón, berberechos de Cambados, setas con huevo y trufa o carrillera ibérica con guiso de trigo. Las cañitas de Carballiño y las filloas con nata completarán el apartado de postres.

La cita volverá a reunir a socios de distintas generaciones, desde jóvenes de 15 años hasta los integrantes más veteranos de la entidad. A partir de las 23.00 horas comenzará el baile de gala, abierto también a los socios más jóvenes y amenizado por el DJ Álex Pita. La fiesta se prolongará hasta las 04.00 horas.

Noticias relacionadas

Más allá de su carácter social, el encuentro permitirá visualizar el nuevo rumbo deportivo del club. La presentación de la Escuela de Vela aspira a convertir la gala en el inicio de una etapa destinada a recuperar la formación náutica, acercar la navegación a los vilagarcianos y reconstruir una cantera que durante años llevó el nombre de la ciudad a las principales competiciones.