Baloncesto | Liga Femenina-2
El Mariscos Antón Cortegada incorpora el talento de Isabel Cabello
La exterior de 17 años puede jugar en tres posiciones y su perfil se adapta al de juventud para jugar en el filial y estar en dinámica de la primera plantilla
El Mariscos Antón Cortegada continúa construyendo una plantilla larga, joven y versátil para la temporada 2026/27. La entidad vilagarciana anunció la incorporación de Isabel Cabello, una exterior de solo 17 años que llegará al equipo para crecer dentro de la estructura y aportar alternativas al proyecto dirigido por David Bernárdez.
Cabello, que cumplirá los 18 años el próximo 2 de septiembre, puede desenvolverse como base, escolta o alero. Su capacidad para ocupar las tres posiciones exteriores permitirá al técnico adaptar su participación a las necesidades de cada partido y favorecerá las rotaciones en un conjunto que busca disponer de diferentes perfiles sobre la pista.
Más allá de su juventud, el club destaca su lectura del juego y su inteligencia táctica. Se trata de una jugadora con facilidad para interpretar las situaciones, integrarse en el juego colectivo y ponerse al servicio del equipo. Su compromiso y predisposición para asumir distintas funciones completan las características de una incorporación concebida con una clara perspectiva de futuro.
Isabel Cabello se integrará en la dinámica de una plantilla amplia en la que varias jugadoras podrán alternar minutos entre el primer equipo y el filial. Esta fórmula permitirá a las más jóvenes mantener continuidad competitiva mientras trabajan habitualmente bajo las órdenes de David Bernárdez y avanzan en su adaptación a las exigencias de la Liga Femenina 2.
Su llegada añade también un componente familiar al proyecto del Cortegada. Isabel es hermana de Teresa Cabello, igualmente jugadora de la entidad, por lo que ambas compartirán ahora club y estructura deportiva.
El Cortegada define su incorporación como «una apuesta de presente y, sobre todo, de muchísimo futuro». Sin renunciar a su aportación inmediata, el club pretende acompañar su progresión y aprovechar su polivalencia para reforzar un perímetro en el que Bernárdez quiere contar con jugadoras capaces de asumir diferentes papeles.
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