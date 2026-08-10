Ajedrez
El Fontecarmoa se instala entre los líderes en Oviedo
El conjunto vilagarciano ganó sus dos primeros encuentros del Campeonato de España de Segunda División
El Viajes InterRías Sanxenxo-Fontecarmoa ha iniciado con paso firme el Campeonato de España de Segunda División, que se disputa en Oviedo. El conjunto vilagarciano ganó sus dos primeras jornadas y se mantiene en el grupo de cabeza.
El Fontecarmoa se impuso con autoridad al vasco Txintxo Kirol Kluba y al asturiano Club Deportivo Antonio Rico. Su próximo rival será el Vetusta, campeón de Asturias y una nueva prueba para sus aspiraciones.
La competición reúne a 42 equipos clasificados en sus torneos autonómicos y reserva el ascenso a Primera División únicamente para el campeón. Las siete jornadas apenas conceden margen de error: una derrota puede dejar prácticamente sin opciones de luchar por la única plaza.
La dirección técnica desplazó a diez jugadores. El equipo está encabezado por los maestros internacionales Julio Suárez y Roi Reinaldo y los maestros FIDE Héctor Laiz, Lucas Abal, Dan Cruz y Paula Suárez. Completan la formación Julio Torrado, Luca Rey, Luis Segura y Andrez Dorado.
El objetivo es recuperar la categoría perdida y regresar al grupo de los mejores clubes nacionales. Tras un comienzo perfecto, cada movimiento será decisivo para mantener vivo el sueño del ascenso.
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