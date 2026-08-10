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El Fontecarmoa se instala entre los líderes en Oviedo

El conjunto vilagarciano ganó sus dos primeros encuentros del Campeonato de España de Segunda División

Formación vilagarciana en Asturias.

Formación vilagarciana en Asturias. / FdV

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Diego Doval

Vilagarcía

El Viajes InterRías Sanxenxo-Fontecarmoa ha iniciado con paso firme el Campeonato de España de Segunda División, que se disputa en Oviedo. El conjunto vilagarciano ganó sus dos primeras jornadas y se mantiene en el grupo de cabeza.

El Fontecarmoa se impuso con autoridad al vasco Txintxo Kirol Kluba y al asturiano Club Deportivo Antonio Rico. Su próximo rival será el Vetusta, campeón de Asturias y una nueva prueba para sus aspiraciones.

La competición reúne a 42 equipos clasificados en sus torneos autonómicos y reserva el ascenso a Primera División únicamente para el campeón. Las siete jornadas apenas conceden margen de error: una derrota puede dejar prácticamente sin opciones de luchar por la única plaza.

La dirección técnica desplazó a diez jugadores. El equipo está encabezado por los maestros internacionales Julio Suárez y Roi Reinaldo y los maestros FIDE Héctor Laiz, Lucas Abal, Dan Cruz y Paula Suárez. Completan la formación Julio Torrado, Luca Rey, Luis Segura y Andrez Dorado.

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El objetivo es recuperar la categoría perdida y regresar al grupo de los mejores clubes nacionales. Tras un comienzo perfecto, cada movimiento será decisivo para mantener vivo el sueño del ascenso.

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