Hugo García y Natalia Castro vencen en la Milla urbana de Cambados

Hugo García, del Atletidsmo Portugalete, y Natalia Castro, del Vicky Foods, fueron los grandes triunfadores de la Milla urbana de Cambados que se disputó este viernes en el paseo marítimo entre Cambados y San Tomé.

El corredor del Atletismo Portugalete se impuso prácticamente al sprint al ganador de la edición anterior, el isleño Pablo Otero, del Bikila, que entró en meta con el mismo tiempo, 10:15. El podio lo completó el atleta de Coristanco Anxo Bello Rodríguez, con un tiempo de 10:18. La carrera masculina fue una de las más igualadas de los últimos tiempos, ya que hasta seis corredores entraron en la línea de llegada con tiempos inferiores a los 10:30.

Noticias relacionadas

En lo que respecta a la carrera femenina, Castro completó la milla urbana con un tiempo de 11:37, un segundo por delante de la atleta del Club Deportiva Delikia Eva Piñel Lorenzo. El podio lo completó la corredora del Club Atletismo Femenino Celta, Sara Castillo Oñate, que cruzó la línea de llegada con un tiempo de 11:49. En la categoría juvenil los vencedores fueron el marinense Adrián Blanco y Martina López.