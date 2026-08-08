Piragüismo
Celebración arousana en las míticas aguas del río Sella
El Breogán consigue dos oros con Llara Tusset y Zsofia Czella-Voros, mientras Miguéns y Pose, del As Torres, vencían en la prueba del C-2
Sin la presencia de Tono Campos, Diego Romero y Tania Álvarez al estar centrados en preparar el selectivo para el Mundial de Maratón en Argentina, la ría de Arousa volvió a brillar en el Descenso del Sella, con cuatro medallas de oro y una de plata, dos para el Breogán de O Grove y una para el Náutico Pontecesures.
En el caso del club grovense, la medalla más destacada fue la de Llara Tusset, que formó pareja en el K-2 femenino con la veterana Amaia Osaba, un tándem que se hizo con el triunfo en la prueba. También ganó la húngara Zsofia Czella-Voros, que milita también en el club grovense, en el kayak femenino individual.
Diego Miguéns y Adrián Pose, ambos del As Torres Romaría Vikinga, fueron los vencedores en la canoa masculina aunque luciendo los colores de Galicia. Los mismos colores llevaban los vencedores en la categoría sub-23, Samuel Paris y Alfonso Álvarez, pertenecientes al Náutico de Pontecesures. La última de las medallas llegó en la canoa individual masculina, donde el catoirense Fernando Busto se subió al podio en la segunda posición, completando una participación arousana espectacular en la mítica prueba del Sella.
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