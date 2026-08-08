El Arenteiro jugará en Tercera y deja al Cambados en Preferente

El juez único de competición para las categorías no profesionales de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha dado por valida toda la documentación presentada por el Arenteiro, lo que le abre las puertas de la Tercera División. La resolución se daba a conocer a media mañana de este sábado, provocando una importante indignación en Cambados, donde el equipo local aguardaba que se cumpliese la normativa y acabase manteniendo esa plaza en la máxima categoría del fútbol gallego, pero finalmente, deberá hacerlo en Preferente. La decisión puede ser recurrida en el plazo de 48 horas, algo que el Cambados va a realizar basándose en que los clubes no pueden mantener ninguna deuda con Hacienda y la Seguridad Social, algo que sí ocurriría en el caso del Arenteiro.

El presidente de la entidad amarilla, Eladio Oubiña, explicaba ayer que en el proceso «se han registrado errores en los tiempos y en las formas, así como en la documentación que se añade a los expedientes de inscripción». Una de las cuestiones en las que incide el Cambados es que el Arenteiro no ha podido presentar la certificación de estar al corriente de pago con Hacienda y con la Seguridad Social, administraciones que, entienden en Cambados, deberían controlar lo que está ocurriendo ya que «no es normal que el Arenteiro pueda afrontar los 70.000 euros que adeudaba a los jugadores y los 42.000 a los entrenadores en junio sin hacer frente a sus obligaciones con la administración».

Sin embargo, ese no sería la única cuestión que el Cambados ve errónea en este proceso. La entidad amarilla ve también errores en la documentación añadida al proceso y, sobre todo, en los plazos que se pusieron encima de la mesa, por eso Oubiña entiende que «nuestra obligación es presentar alegaciones al considerar el proceso como irregular». Oubiña también hace un llamamiento a la Secretaría Xeral para o Deporte, a la que emplaza a realizar un control sobre la directiva del Atrenteiro, «porque a nosotros nos consta la renuncia de dos directivos el 10 de julio , quedando el actual presidente solo, algo que impide la Ley del Deporte, que indica que, como mínimo, una directiva de una entidad deportiva deben ser tres personas».

Esta resolución de la RFEF está condicionada al «cumplimento efectivo de los compromisos adquiridos por los clubes», es decir, a cumplir con las normas de encontrarse al corriente de pagos con la administración. «Es ahí donde el Cambados insiste, permitir la inscripción del Arenteiro sería castigar a los clubs que han hecho bien las cosas y premiar al que incumple.

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El Cambados lleva un mes pendiente de la situación del Arenteiro, ya que un posible descenso administrativo de los ourensanos, significa para los de Cambados regresar a la Tercera División. Esta situación ha tenido al club «empantanado» durante todo este tiempo, aguardando a diseñar un presupuesto para la próxima campaña, a sacar los carnés de socios y a completar la plantilla de la próxima temporada.