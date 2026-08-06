El Asmubal se rearma con el objetivo de la permanencia

El Inelsa Solar Asmubal Meaño conoce ya rivales y calendario en la División de Plata Nacional. La Federación Española ha conformado los cuatro grupos de la categoría a nivel nacional. En el grupo A, están los gallegos Asmubal, Sar de Redondela, A Cañiza, más los vigueses Carballal, Seis do Nadal y Lavadores. De ellos, los dos últimos, son nuevos en la categoría tras conseguir plaza de ascenso. Luego, dos castellano-leoneses, que son Valladolid y Fuentes Carrionas; dos madrileños, Leganés y Getasur; y cuatro canarios, que son Romade, Perdoma Tenerife, Gran Canaria, Rocasa y 3COM Squad Valsequillo, nuevo de la categoría tras conseguir el ascenso.

Novedades en la reorganización es que los equipos asturianos, con el Gijón como baluarte y al que se medía en las últimas temporadas, pasarán a jugar en otro grupo. Y, por arriba el Lanzarote Puerto de Carmen, campeón de liga el pasado año superó la doble criba y consiguió el ascenso a Oro.

La liga comenzará el 4 de octubre y en la primera jornada el Asmubal recibirá en Coirón al Carballal de Vigo, para luego viajar en la segunda jornada a Canarias para medirse al Perdoma tinerfeño. En total, 56 equipos en España, divididos en 4 grupos, con 14 equipos cada uno. Los dos primeros de cada grupo jugarán la fase de ascenso a Oro, que suponen pasar dos cribas. Y los dos últimos en la clasificación se exponen e perder su plaza en Nacional y volver a categoría autonómica.

Las meañesas, con Adrián Pumar como nuevo técnico al frente, afrontará la liga con el objeto prioritario de la permanencia. Sobre el papel, hasta el día de hoy, no hay nuevas incorporaciones. Se confirma que Vanesa Domínguez y las hermanas Miniño seguirán un año más y que Carol Fajardo volverá a la pista tras su maternidad.

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En la base el equipo sigue cosechando logros. Así la infantil meañesa Alba Peña Dozo fue seleccionada para las Jornadas de Tecnificación Nacional de la generación 2012-13, y trabajó con las elegidas en la concentración celebrada entre el 22 y 26 de julio en Burgos. Y una semana antes, hizo lo propio Paloma González en categoría cadete. Mientras, también en julio, la jugadora infantil del Asmubal, Emma Sabarís, jugaba con la selección gallega en un torneo en tierras asturianas.