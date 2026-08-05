Óscar Castaño decide iniciar un nuevo rumbo en Marín

Óscar Castaño continuará su carrera deportiva en el Marín Peixe Galego. El base pone así un punto y aparte a una trayectoria iniciada desde niño en las categorías base del Sigaltec y culminada con extraordinarias temporadas, especialmente las dos últimas, a las órdenes de Luis Gabín en el primer equipo de la entidad.

La decisión de Castaño de emprender un nuevo rumbo deportivo obedece a su interés por «buscar nuevos retos». Cabe señalar que el proyecto que encabezará desde el banquillo Iván Villaverde, acompañado por Javier Llorente, parte con el claro objetivo de conseguir el ascenso.

Pese a ese nuevo escenario de mayor ambición dentro de la propia 3ª FEB, el base canterano reconoce que «tomar esta decisión no fue nada fácil. Dejo el club de mi vida y donde he crecido en todos los sentidos. No lo pasé nada bien, sabía que irme tenía unos peajes, pero tocaba decidir. Me voy eternamente agradecido a Luis Gabín, a mis compañeros y al club, pero se me abría una posibilidad de pelear por retos más exigentes y quería aprovecharla».

Los caprichos del calendario han deparado que Marín Peixe Galego y Sigaltec se vean las caras en sus primeros partidos, tanto de Copa Galicia como de liga regular. En este punto, Castaño señala que «ya es coincidencia, pero compartir categoría pueda dar lugar a casualidades así. Es cierto que será un poco raro jugar contra mis amigos, pero sobre todo estar en bandos contrarios después de toda la vida juntos, pero seguro que también será muy especial».

A punto de cumplir 24 años, Castaño viene de hacer una temporada espectacular en lo individual. Con un promedio de 15,5 puntos anotados y más de 20 de valoración estadística por partido, lo más importante de su aportación al Sigaltec estuvo en su capacidad de liderazgo. Suyas fueron canastas decisivas, como la que culminó una remontada clave para la permanencia en la cancha del Obradoiro, o actuaciones de más de 40 puntos.

Ese alto nivel de juego mostrado es lo que ha causado su oferta por uno de los aspirantes históricos a pelear por el ascenso. Un Marín que para el vilagarciano le supone «el seguir disfrutando del camino en el baloncesto y seguir creciendo como jugador».

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La marcha de Óscar Castaño se suma a la de Pablo Fernández, para recalar en el Ibiza de 2ª FEB. A la plantilla dirigida por Luis Gabín le tocará ahora el difícil reto de reinventarse para pelear por el objetivo de mantener la categoría ganada a pulso gracias al propio crecimiento de sus canteranos.