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Baloncesto | Liga Femenina-2

María Sánchez refuerza la amenaza exterior del Mariscos Antón Cortegada

Fue la tercera jugadora de la liga con más triples convertidos durante el pasado curso

La escolta promedió más de 9 puntos en Granada.

La escolta promedió más de 9 puntos en Granada. / FdV

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Diego Doval

Vilagarcía

El Mariscos Antón Cortegada continúa rejuveneciendo y reforzando su perímetro con la incorporación de María Sánchez. La alero, de 21 años, llega procedente del Granada después de desempeñar un papel importante la pasada temporada, con más de 30 minutos y 9,6 puntos de media por encuentro.

Sánchez destaca por su capacidad para abrir el campo y amenazar desde larga distancia. Cerró el curso con un 33 % de acierto en el triple y fue la tercera jugadora de toda la liga en lanzamientos convertidos desde el perímetro. Su energía, carácter y facilidad para generar espacios ampliarán los recursos ofensivos del conjunto vilagarciano.

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