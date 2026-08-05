Ajedrez
Irene Diz abre con victoria el Campeonato de España Sub-18
La jugadora del Fontecarmoa derrotó a Juan Flores tras una partida de más de tres horas
La ajedrecista vilagarciana Irene Diz Loroño afronta esta semana uno de los grandes retos de su brillante temporada. La representante del Club Xadrez Fontecarmoa compite con Galicia en el Campeonato de España Sub-18, que se celebra en el Hotel Guadiana de Ciudad Real.
Su estreno no pudo resultar más prometedor. Irene se impuso al castellano-manchego Juan Flores después de una dura partida que se prolongó durante más de tres horas. La victoria le permitió comenzar con paso firme una cita que reúne a algunas de las principales promesas del ajedrez nacional.
La presencia de la vilagarciana premia la regularidad mostrada durante todo el curso, en el que logró clasificarse tanto para la categoría Sub-18 como para la sénior. Diz llega además avalada por haber disputado el Mundial de Montesilvano, en Italia. Su último gran resultado fue el título femenino del prestigioso Torneo Internacional Cidade de Pontevedra, con más de 150 participantes.
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