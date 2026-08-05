La Carreira Popular de Meaño arranca su plazo de inscripción

Se ha declarado abierta la inscripción para participar en la XL Carreira Popular Concello de Meaño que será la matinal del domingo 13 de septiembre, con motivo de la celebración en Meaño ese día de la Virgen de los Milagros, patrona de este ayuntamiento.

Las inscripciones tienen carácter gratuito y deben formalizarse en el portal deportiket.com, disponiendo de plazo hasta el 9 de septiembre a las 12 horas. En total, se contemplan 18 categorías entre masculinas y femeninas.

La prueba mantiene características y premios de cuando se asentó hace más de tres décadas: 300 euros y el peso de los ganadores en botellas Rías Baixas de la firma Paco&Lola; 200 euros y fin de semana para dos personas en el hotel Quinta de San Amaro para los segundos; y 100 euros y cesta de productos gallegos para los terceros que aportará Supermercado Lage.

La novedad del pasado año, y que ha venido para quedarse, es la celebración de dos carreras. Una para categorías base, con salida para las 10.30. Y, una vez liquidada la anterior, se celebrará la otra para el resto de modalidades con salida a las 11 horas, todo ello sobre los circuitos consabidos de años anteriores.

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Todos los participantes que lleguen a meta serán agasajados con camiseta que anunciará ya la carrera de 2027, y los niños, amén de la prenda, recibirán en meta una medalla conmemorativa. También, como todos los años, viene fijado en la bases la concesión de un reloj Viceroy que aporta la joyería Portonovo en el caso de batirse la mejor marca de la prueba.