Triplete del Fontecarmoa en la noche vilagarciana

Dentro del Circuito nocturno Verán EnRoque, el XVIII Torneo El Huerto del Cura. David Cernadas, de A Pobra, se llevó la categoría absoluta, pero destacó el triplete del Fontecarmoa en juveniles en un podio encabezado por César Oubiña Pazos y su hermano Ricardo, mientras que la tercera plaza fue para Miguel Leiro Aguín.