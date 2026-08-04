Ajedrez - Circuito Verán EnRoque
Triplete del Fontecarmoa en la noche vilagarciana
La avenida de A Mariña acogió el XVIII Torneo El Huerto del Cura
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Vilagarcía
Dentro del Circuito nocturno Verán EnRoque, el XVIII Torneo El Huerto del Cura. David Cernadas, de A Pobra, se llevó la categoría absoluta, pero destacó el triplete del Fontecarmoa en juveniles en un podio encabezado por César Oubiña Pazos y su hermano Ricardo, mientras que la tercera plaza fue para Miguel Leiro Aguín.
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