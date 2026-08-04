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Ajedrez - Circuito Verán EnRoque

Triplete del Fontecarmoa en la noche vilagarciana

La avenida de A Mariña acogió el XVIII Torneo El Huerto del Cura

El circuito veraniego saca el ajedrez a las calles.

El circuito veraniego saca el ajedrez a las calles. / FdV

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Diego Doval

Vilagarcía

Dentro del Circuito nocturno Verán EnRoque, el XVIII Torneo El Huerto del Cura. David Cernadas, de A Pobra, se llevó la categoría absoluta, pero destacó el triplete del Fontecarmoa en juveniles en un podio encabezado por César Oubiña Pazos y su hermano Ricardo, mientras que la tercera plaza fue para Miguel Leiro Aguín.

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