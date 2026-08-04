El legado de Leo toma la palabra

Hubo un momento en Tenerife en el que la Carreira de Leo dejó de ser únicamente una prueba que se organiza en Meis. La participación de Toño Diz y de su hija Mía como ponentes en la carrera de La Orotava, una de las citas más inclusivas, permitió que la historia de Leo viajase a través de la palabra. No hicieron falta dorsales ni una línea de salida. Bastó con relatar lo vivido, explicar cómo una familia afrontó la dificultad y mostrar la comunidad solidaria que nació después.

Aquella experiencia produjo una certeza al regresar a Galicia: el legado de Leo podía encontrar nuevos caminos. La carrera ya reunía a miles de personas, recaudaba fondos y daba visibilidad a las enfermedades raras, pero también podía convertirse en un espacio para escuchar, aprender y transmitir valores. De esa reflexión nace la principal novedad de 2026, una vertiente divulgativa que prolongará la causa mucho más allá del 4 de octubre.

Meis acogerá los días 9, 10 y 11 de septiembre unas jornadas construidas alrededor de historias vitales. Desiré Vila, Ari Iglesias y Pedro Nimo figuran entre los participantes, junto a representantes de Celta Integra y periodistas como Kiko Nova y Terio Carrera. Más que repasar trayectorias profesionales, sus experiencias servirán para abordar la superación, la inclusión, el esfuerzo, la empatía y la capacidad de continuar cuando las circunstancias obligan a cambiar de rumbo.

La palabra se convertirá así en otra forma de correr. Cada testimonio permitirá trasladar a familias, jóvenes y deportistas aquello que la Carreira de Leo expresa cada año en las calles: nadie supera solo las dificultades y cualquier avance resulta más sencillo cuando existe una comunidad dispuesta a acompañar. El deporte será un punto de encuentro y una escuela desde la que demostrar que competir, ayudar e incluir forman parte del mismo aprendizaje.

Este nuevo rumbo no resta importancia a la cuarta edición de la carrera, prevista para el 4 de octubre en Meis. Al contrario, la fortalece. Quienes lleguen ese día a la salida conocerán mejor la causa que acompaña a cada kilómetro. La prueba será la gran celebración de un trabajo iniciado semanas antes y de una programación que mantendrá activo el recuerdo de Leo durante más tiempo.

Las «quedadas» promocionales responden a esa misma voluntad de ampliar fronteras. La tercera se celebrará hoy desde las 21.00 horas en Fefiñáns, con el Club Atletismo Cambados como anfitrión y un recorrido hasta Tragove. Pedro Nimo, padrino de esta edición, estará también presente. La última llevará el mensaje a Pontevedra el 17 de septiembre de la mano de la Sociedad Gimnástica.

Cada encuentro incorpora nuevos clubes y personas a una causa que ya no pertenece únicamente a sus promotores. Sin embargo, el salto más profundo no será geográfico. Estará en haber comprendido, después de la experiencia de Tenerife, que la historia de Leo también puede ayudar cuando se cuenta. Toño Diz y Mía acudieron a La Orotava para compartirla y regresaron con una idea capaz de ensanchar todo el proyecto.

Noticias relacionadas

La Carreira de Leo continuará teniendo una salida y una meta, pero su recorrido es ahora mucho más largo. Pasará por las charlas de septiembre, por las experiencias de quienes han aprendido a superar obstáculos y por cada persona que descubra en ellas una enseñanza. El 4 de octubre volverá a correrse en Meis. Antes, el legado de Leo habrá comenzado a avanzar mediante la palabra.