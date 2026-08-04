Arosa y Portonovo miden en amistoso sus plazos de preparación

El Arosa afronta su segundo compromiso preparatorio en la tarde de hoy en el campo Monte da Lomba (20.00 horas) de San Miguel de Deiro. Allí espera como rival el Portonovo con motivo de una nueva edición del Torneo Memorial Venerando Fontán.

La prueba llega después de la buena imagen dada por el equipo de Gonza Fernández el pasado sábado ante el Pontevedra. Fue un partido en el que el técnico hizo participar a 22 futbolistas, contando incluso con la presencia de Xavi Durán, todavía en edad juvenil.

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Con apenas semana y media de trabajo, el Arosa tendrá enfrente en esta ocasión a un Portonovo que prepara el regreso a Tercera RFEFtras el ascenso conseguido el pasado curso por la vía del play off.