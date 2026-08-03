Baloncesto | 3ª FEB
El Sigaltec comenzará la Liga y la Copa Galicia ante el Marín
Ulla Oil Rosalía, Tifón Muebles Novobasket y Marín serán sus rivales en la fase de grupos copera
El Sigaltec ya conoce el camino que deberá recorrer en las dos competiciones oficiales que disputará durante la temporada 2026/2027: la Liga de 3ª FEB y la Copa Galicia. El conjunto entrenado por Luis Gabín comenzará ambos torneos lejos del pabellón Sara Gómez y con el Marín Peixe Galego como primer rival.
La competición autonómica ha encuadrado a los vilagarcianos en un grupo junto al Ulla Oil Rosalía, el Tifón Muebles Novobasket y el propio equipo marinense. La primera jornada se disputará el 6 de septiembre en la cancha del Marín.
El estreno del Sigaltec ante su afición llegará en la segunda jornada, cuando recibirá al Tifón Muebles Novobasket en el Sara Gómez. La fase de grupos concluirá para los vilagarcianos en Santiago, frente al Ulla Oil Rosalía. Los primeros clasificados de cada grupo accederán a la final de la Copa Galicia de la categoría.
El calendario liguero también ha deparado un comienzo en cancha del Marín Peixe Galego. El debut como local se producirá en la segunda jornada ante otro rival conocido de la fase autonómica, el Ulla Oil Rosalía. Dos enfrentamientos que permitirán al Sigaltec medir desde el inicio su nivel ante equipos con los que también se cruzará en la Copa Galicia.
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