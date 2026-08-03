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Piragüismo | Campeonato de España de Sprint Olímpico

La flota arousana conquista nueve medallas en aguas de Trasona

Silvia Gago se corona en C1 500 júnior tras su bronce europeo, mientras Fernando Busto suma una plata y un bronce

Silvia Gago tras su prueba en Trasona.

Silvia Gago tras su prueba en Trasona. / FdV

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Diego Doval

Arousa

El piragüismo arousano volvió a demostrar su fortaleza en el Campeonato de España de Sprint Olímpico, celebrado en el embalse asturiano de Trasona. La participación de Náutico O Muiño, As Torres Romaría Vikinga, Piragüismo A Illa, Náutico Pontecesures y Breogán do Grove se saldó con nueve medallas en sus resultados más destacados: cinco oros, dos platas y dos bronces.

Uno de los principales nombres de la competición fue el de Silvia Gago. La canoísta júnior del Náutico O Muiño se proclamó campeona de España de C1 500 con un tiempo de 2:11,13. La arousana prolongó así su excelente momento deportivo apenas cinco días después de conquistar la medalla de bronce en el Europeo júnior de Szeged, donde compitió junto a Lucía Pizarro en el C2 500.

O Muiño añadió otros dos podios durante la última jornada. Manuel Fontán y Adrián Sieiro conquistaron el título nacional de C2 200 después de completar la distancia en 37,16 segundos. La igualdad presidió una final en la que las tres primeras embarcaciones cruzaron la meta dentro del mismo segundo. Fontán y Sieiro volvieron a subir al cajón en el C4 200, en esta ocasión junto a Carlos Picón y Raúl Estévez, para recoger la medalla de bronce.

As Torres de Catoira también tuvo un papel protagonista. Fernando Busto logró la plata en C1 200, únicamente superado por Joan Antoni Moreno, y posteriormente añadió un bronce en C2 1.000 junto a Diego Miguens. La victoria en esta última prueba correspondió a los grovenses Tono Campos y Diego Romero, que se proclamaron campeones con un registro de 3:46,00.

Padro Torrado y Raúl Fernández, de As Torres de Catoira.

Padro Torrado y Raúl Fernández, de As Torres de Catoira. / FdV

El club catoirense celebró además uno de los triunfos más ajustados de todo el campeonato. Raúl Fernández y Pedro Torrado ganaron el oro en C2 500 después de superar por solamente dos milésimas a los hermanos Diego y Noel Domínguez. Una diferencia mínima que obligó a esperar la confirmación del resultado para conocer a los nuevos campeones de España.

El Breogán concentró sus mejores actuaciones en las pruebas de 1.000 metros. Además del oro de Campos y Romero en C2, Tania Álvarez Yates consiguió dos medallas. La kayakista fue subcampeona de España en K2 junto a Zsófia Czellai-Vörös, quedándose a cuatro décimas de la victoria, y se proclamó campeona en K4 formando equipo con la propia Czellai-Vörös, Carme Devesa y Llara Tuset.

Campos y Romero también se clasificaron para la final A individual del C1 1.000. Diego Romero terminó cuarto, a las puertas del podio, mientras que Tono Campos ocupó la quinta posición antes de que ambos unieran sus fuerzas para dominar la prueba de C2.

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Piragüismo A Illa y Náutico Pontecesures completaron la presencia de los cinco clubes arousanos en Trasona, aunque no figuraron entre las entidades de la comarca que alcanzaron el podio. Pontecesures sí obtuvo una importante noticia en el selectivo disputado antes del Campeonato de España: Nerea Novo venció en el C1 5.000 con porteos, con un tiempo de 27:20,64, y consiguió su clasificación para el Mundial de Poznan.

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