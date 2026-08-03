Baloncesto | Liga Femenina-2
Claudia Lado acelera el renovado proyecto del Mariscos Antón Cortegada
La polivalente jugadora llega tras promediar 19 puntos, 11 rebotes, 3 asistencias y 27 de valoración en Primera Nacional
El Mariscos Antón Cortegada refuerza su plantilla para la temporada 2026/27 con la incorporación de Claudia Lado Salgado. La nueva jugadora llega a Vilagarcía para dirigir el juego y aportar velocidad, intensidad y talento al perímetro vilagarciano.
Lado es una base física, vertical y peligrosa a campo abierto. Sobresale por su capacidad para acelerar las transiciones, generar ventajas desde el primer bote y atacar el aro. También posee una notable presencia en el rebote pese a su posición y la versatilidad para actuar como base, escolta o alero, según las necesidades del equipo.
La jugadora procede de Primera Nacional, categoría en la que completó una excelente temporada. Promedió 19 puntos, 11 rebotes y 3 asistencias por encuentro, con 27 créditos de valoración media.
Con su llegada, David Bernárdez cuenta con ocho jugadoras. El técnico espera incorporar todavía a dos exteriores para cerrar la plantilla del próximo curso.
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