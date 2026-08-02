Iván Díaz y Alba Ortiz dominan la Travesía de Vilagarcía

La Travesía a Nado Porto de Vilagarcía volvió a convertir la ría en una multitudinaria piscina al aire libre. Cerca de 200 nadadores participaron en alguna de las tres distancias programadas, de 2.500, 1.200 y 250 metros, en una jornada que tuvo su centro de operaciones, salida y meta en las instalaciones del Centro Galego de Vela. La prueba, organizada por el Club Natación y Salvamento Vilagarcía, contó con alrededor de 180 inscritos y una veintena de niños en la competición reservada para los más pequeños.

Todo transcurrió conforme a lo previsto y sin ningún tipo de incidencia. Las excelentes condiciones del mar, que permaneció en calma durante la mayor parte de la mañana, permitieron a los deportistas afrontar el recorrido en un escenario óptimo para la natación. La presencia local fue especialmente numerosa, con más de 50 representantes del CNS Vilagarcía entre las diferentes distancias.

En la prueba reina de 2.500 metros, Iván Díaz, del Club Natación Portamiñá de Lugo, impuso su fortaleza para alcanzar la meta en primera posición con un tiempo de 29:54.25. El nadador lucense aventajó en más de un minuto a Íker Pérez García, del Galaico de Pontevedra, segundo con 31:11.55. David Rodríguez Lago, del Ciudad de Santiago, completó el podio masculino con una marca de 31:23.50.

La clasificación femenina estuvo mucho más apretada. Alba Ortiz de Guinea, del Club Natación Ponteareas, se adjudicó la victoria con un registro de 33:08.95, apenas dos segundos por delante de Alba Castro Cidrás, del Galaico, que paró el cronómetro en 33:10.60. Lucía Ageitos Romero, del CN Riveira, concluyó tercera con 33:14.05, a poco más de cinco segundos de la vencedora.

El público asistente pudo seguir la prueba perfectamente desde tierra. / Noe Parga

El CNS Vilagarcía también dejó su huella en la clasificación general. Yago Vicente fue quinto con un tiempo de 32:51.30 y Pedro Costa ocupó la sexta posición con 33:02.20. Vicente, además, terminó tercero en categoría absoluta. En mujeres, Naira Abalo Galbán fue la mejor representante local al finalizar séptima con 35:54.55, inmediatamente por delante de su compañera Irene Diosdado, octava con 37:00.80. Vicente y Abalo recibieron el reconocimiento como primeros nadadores locales.

En la distancia de 1.200 metros, la victoria masculina correspondió a Jorge Salgado Pouso, que completó el recorrido en 17:03.50. Carlos Meroño Rodrigues, del CNS Vilagarcía, obtuvo una destacada segunda plaza con 17:11.70. En categoría femenina se impuso Martina Yubero Sanmartín, del Galaico, con 17:18.10, seguida por su compañera Carmen Castro Cidrás.

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La jornada se completó con la prueba de 250 metros, en la que participaron una veintena de niños. Adrián Salgado Pouso, de Ribeira, fue el primero en alcanzar la meta, mientras que la vilagarciana Myriam Arines encabezó la clasificación femenina. La cita arousana fue la tercera de las ocho pruebas que componen esta temporada el Circuito Galego de Augas Abertas.