David de la Fuente y Sara Castillo fueron inalcanzables en la XXII Carreira Nocturna de Vilagarcía

La XXII Carreira Nocturna de Vilagarcía volvió a convertirse en una gran fiesta del atletismo con más de 900 inscritos y numeroso público. David de la Fuente, del Playas de Castellón, revalidó su título de campeón gallego de 10 kilómetros con una espectacular marca de 29:44, después de completar las dos vueltas al circuito trazado por la fachada marítima. Denis Incutti, del Delikia, fue segundo con 29:55, mientras que el cambadés Amadeo Abal completó el podio con 30:06. En categoría femenina, Sara Castillo, del Celta, se proclamó campeona con un tiempo de 35:55. La ferrolana Lucía Sicre cruzó la meta en segunda posición con 36:13 y Sara López, del Adas Cupa, cerró el podio con un registro de 36:52.