El bloqueo federativo al Arenteiro alimenta la esperanza del Cambados

El Juventud de Cambados mantiene viva la esperanza de competir la próxima temporada en Tercera RFEF. La última resolución sobre la delicada situación económica del Arenteiro concede al club de O Carballiño cinco días hábiles para abonar los más de 69.000 euros que adeuda a la comisión mixta que vela por los derechos de competiciones y futbolistas y recuperar sus derechos federativos.

El 31 de julio finalizó el plazo establecido para liquidar una cantidad correspondiente a las nóminas del mes de junio. El Arenteiro había acumulado anteriormente más de 220.000 euros en deudas con sus profesionales, una cantidad que pudo ser satisfecha por la AFE tras la venta de su plaza de Segunda RFEF al Real Madrid C. Sin embargo, el último pago continúa pendiente.

Esta circunstancia mantiene bloqueado al club, que no puede acceder al portal federativo para tramitar las licencias de sus jugadores. Los problemas administrativos relacionados con su inscripción y la documentación sobre su situación con Hacienda y la Seguridad Social tampoco permitieron desbloquear el proceso. La primera consecuencia deportiva fue la imposibilidad de disputar el encuentro de la Copa RFEF ante el Ourense.

El Arenteiro dispone ahora de cinco días hábiles para abonar la deuda y conservar su plaza. Si no regulariza su situación antes del próximo viernes, quedaría fuera de Tercera RFEF, aunque podría competir en Preferente al tratarse de una categoría autonómica que no está sometida a la comisión mixta con la AFE.

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Este escenario abriría la puerta al Juventud de Cambados, que permanece pendiente de cada resolución federativa. La caída del Arenteiro permitiría al conjunto amarillo ocupar la vacante y regresar a una categoría nacional que perdió deportivamente al término de la pasada temporada.