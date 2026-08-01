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El Torneo San Roque pone a la venta las entradas para el Monbus Obradoiro-Basquet Coruña

Las localidades para el partido del martes 25 de agosto cuestan 10 euros y pueden adquirirse en la web del CB Vilagarcía y en Motobazar

El evento celebrará su segunda edición.

El evento celebrará su segunda edición. / Iñaki Abella

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Diego Doval

Vilagarcía

La cuenta atrás para el II Torneo San Roque ya está en marcha. El pabellón Sara Gómez acogerá el martes 25 de agosto, a las 20.30 horas, el duelo entre Leyma Coruña y Monbus Obradoiro, primer gran derbi de la pretemporada. Las entradas para presenciar el encuentro ya están a la venta por un precio único de 10 euros. Los aficionados podrán adquirirlas en la web tienda.cbvilagarcia.com o, si prefieren la compra presencial, en el establecimiento Motobazar de Vilagarcía. La cita permitirá ver frente a frente a dos referentes del baloncesto gallego.

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