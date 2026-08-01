La eficacia del Arosa tumba a un Pontevedra sin caminos al gol (3-1)

El Arosa apenas necesitó cinco días de trabajo para presentar sus credenciales. Los de Gonza Fernández conquistaron el Trofeo San Roque ante un Pontevedra de superior categoría, pero incapaz de trasladar al área su mayor dominio del balón. Los arlequinados fueron mucho más contundentes en las dos porterías y regalaron a su afición una victoria tan inesperada como ilusionante.

Gonza Fernández apostó inicialmente por un sistema 5-3-2 y ordenó a sus jugadores presionar arriba la salida granate. El Pontevedra tuvo más elaboración, aunque sin profundidad, en una primera parte marcada por las imprecisiones propias de la pretemporada y un ritmo discreto. Apenas hubo ocasiones hasta que el Arosa encontró el premio a su ambición.

Xandre abrió el marcador al recoger un balón servido desde la banda derecha. El lateral controló, golpeó a la media vuelta con un disparo cruzado y sorprendió a Galindo para colocar el 1-0 antes del descanso.

El carrusel de cambios no alteró el guion arlequinado. Coira, recién incorporado al campo, aprovechó un balón largo para ganar el uno contra uno ante Alba y superar a Galindo con un remate seco y raso. El 2-0 obligó al Pontevedra a adelantar líneas y a jugar durante más tiempo en terreno local, aunque siguió sin encontrar espacios para disparar entre los tres palos.

A Lomba estrenó fútbol de manera amistoso para el curso en ciernes. / Noe Parga

Los granates recortaron distancias mediante un penalti inexistente señalado por una supuesta acción del portero Antón. Yelco Pino transformó, pero el Arosa no perdió el orden y continuó explotando los espacios. Maceira rozó el tercer tanto antes de que Rivera sentenciase con un preciso disparo cruzado desde el vértice del área.

El triunfo completó una noche redonda en A Lomba, donde el club aprovechó el descanso para presentar a Hugo Torres, lateral izquierdo de 20 años procedente del Fabril.

Ficha del partido:

AROSA: Chema (Antón, min. 46), Xandre (Xavi, min. 75), Pacheco (Morante, min. 46), Hugo García (Mario, min. 70), Samu Santos (Edgar, min. 46), Pedro (Torrado, min. 46), Remeseiro (Concheiro, min. 46), Iñaki (Rivera, min. 46), Martín Diz (Lombao, min. 46), Gabri Palmás (Maceira, min. 46) y Álex Rey (Coira, min. 46).

PONTEVEDRA: Galindo (David Conde, min. 79), Adrián Argos (André Delgado, min. 79), Ander Vidorreta (Alba, min. 46), Álvaro (Andrés Fernández, min. 79), Rui Pedro (Álex González, min. 57), Iborra (Jerín, min. 46), Elejalde (Zagreb, min. 46), Alberto Gil (Gabri, min. 79), Yelco Pino (Noel Chaves, min. 79), Oute (Marcos Bravo, min. 46) y Comparada (Mba, min. 37).

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GOLES: 1-0, min. 40: Xandre; 2-0, min. 47: Coira; 2-1, min. 63: Yelco Pino, de penalti; 3-1, min. 81: Rivera.