Baloncesto
El «3x3 Urbán» hace parada en A Xunqueira
La competición llega este domingo a su fin con la disputa de las finales
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Vilagarcía
El parque de AXunqueira de Vilagarcía acoge el desarrollo del campeonato de baloncesto «3x3 Urbán-Deputación de Pontevedra» organizado por la Federación Galega y que hoy termina.
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