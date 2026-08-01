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Baloncesto

El «3x3 Urbán» hace parada en A Xunqueira

La competición llega este domingo a su fin con la disputa de las finales

Los participantes sobre la pista instalada para la ocasión.

Los participantes sobre la pista instalada para la ocasión. / FdV

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Diego Doval

Vilagarcía

El parque de AXunqueira de Vilagarcía acoge el desarrollo del campeonato de baloncesto «3x3 Urbán-Deputación de Pontevedra» organizado por la Federación Galega y que hoy termina.

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