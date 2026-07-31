Baloncesto | Liga Femenina-2
Raída Luisa apuntala el juego interior del Mariscos Antón Cortegada
La internacional mozambiqueña procede del CAB Madeira y aportará rebote, intimidación defensiva y velocidad al equipo de David Bernárdez
El Mariscos Antón Cortegada añade centímetros y potencia a su juego interior con el fichaje de Raída Luisa. La pívot mozambiqueña, de 1,91 metros, se incorpora al proyecto que dirigirá David Bernárdez con la misión de reforzar la pintura vilagarciana.
La nueva jugadora del Cortegada destaca por su capacidad para controlar el rebote e intimidar cerca de la canasta. A sus condiciones físicas une una notable movilidad, que le permite correr la pista a un ritmo elevado, finalizar con eficacia en transición y aprovechar las continuaciones rápidas hacia el aro.
El club confía en que su intensidad y capacidad de adaptación aporten nuevas soluciones al equipo en ambos lados de la pista. Raída Luisa procede del CAB Madeira, donde la pasada temporada promedió 3,8 puntos por encuentro. Su incorporación eleva la presencia física del conjunto vilagarciano en una posición fundamental.
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