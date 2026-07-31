El circuito 3x3 Urban toma el parque de A Xunqueira

El parque de A Xunqueira acoge este fin de semana la segunda parada del circuito 3x3 Urban, organizado por la Federación Galega de Baloncesto en colaboración con la Deputación de Pontevedra. La competición comenzará el sábado a las 9.30 horas con las categorías minibasket e infantil y finalizará a las 20.30 con la entrega de premios. El domingo será el turno de cadetes y júniors, que jugarán desde las 9.30 horas. La proclamación de campeones está prevista a partir de las 14.30.