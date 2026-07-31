Pretemporada
El Arosa mide sus primeras sensaciones ante el Pontevedra
El conjunto de Gonza Fernández recibe este sábado (20.00 horas) al equipo de Primera RFEF tras completar su primera semana de entrenamientos
El Torneo San Roque permitirá contemplar este sábado las primeras evoluciones del Arosa 2026/27. El conjunto de Gonza Fernández recibirá al Pontevedra a partir de las 20.00 horas en A Lomba, después de iniciar los entrenamientos el pasado lunes.
El técnico considera que su plantilla regresó «muy bien en lo físico y con ganas de volver», aunque advierte de la dificultad del estreno. «Es una prueba muy exigente. Ellos llevan más tiempo y nos van a exigir mucho, que es lo que buscamos», señala. El objetivo será acumular trabajo, probar alternativas y avanzar en la adaptación de las ideas y los nuevos jugadores. Fernández también concede importancia a la construcción de «un buen grupo humano».
Marcos Remeseiro destaca la ilusión con la que comenzó el trabajo. El centrocampista apuesta por dar continuidad a aquello que funcionó la pasada campaña y mantener la importancia del día a día. El encuentro servirá para «apuntalar ideas, coger sensaciones y mostrar desde el principio la actitud que debemos tener en la liga».
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