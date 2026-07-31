El Arosa mide sus primeras sensaciones ante el Pontevedra

El Torneo San Roque permitirá contemplar este sábado las primeras evoluciones del Arosa 2026/27. El conjunto de Gonza Fernández recibirá al Pontevedra a partir de las 20.00 horas en A Lomba, después de iniciar los entrenamientos el pasado lunes.

El técnico considera que su plantilla regresó «muy bien en lo físico y con ganas de volver», aunque advierte de la dificultad del estreno. «Es una prueba muy exigente. Ellos llevan más tiempo y nos van a exigir mucho, que es lo que buscamos», señala. El objetivo será acumular trabajo, probar alternativas y avanzar en la adaptación de las ideas y los nuevos jugadores. Fernández también concede importancia a la construcción de «un buen grupo humano».

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Marcos Remeseiro destaca la ilusión con la que comenzó el trabajo. El centrocampista apuesta por dar continuidad a aquello que funcionó la pasada campaña y mantener la importancia del día a día. El encuentro servirá para «apuntalar ideas, coger sensaciones y mostrar desde el principio la actitud que debemos tener en la liga».