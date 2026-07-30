Los tableros salen a la calle con una nueva cita nocturna

La Alameda de Vilagarcía volverá a convertirse este viernes 31 en un gran tablero al aire libre con la celebración del XVIII Torneo Xadrez El Huerto del Cura-A Mariña. La cita, organizada por el Club Xadrez Fontecarmoa, comenzará a las 21.00 horas y forma parte del Circuito Verán EnRoque.

La competición reunirá a jugadores federados y aficionados en un único torneo de siete rondas, disputadas mediante el sistema suizo y con diez minutos por participante. Habrá trofeos para los primeros de la clasificación general, la mejor jugadora, los veteranos y los jóvenes.

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La inscripción puede realizarse en torneos@cxfontecarmoa.com o en el propio escenario antes del inicio. Si la lluvia impide jugar frente al establecimiento patrocinador, la actividad se trasladará a la Praza da Peixería.