Carreira Nocturna de Vilagarcía
Un pelotón de 458 atletas anima el Campeonato Gallego de 10 kilómetros
La categoría sub-14 lidera la participación entre los menores con 41 atletas sobre una distancia de un kilómetro
La XXII Carreira Nocturna Concello de Vilagarcía ha cerrado su inscripción por encima de los 600 participantes. La cita, que se disputará este sábado 1 de agosto, confirma así su poder de convocatoria y convertirá las calles de la ciudad en el escaparate del atletismo gallego. El principal foco estará puesto en los 10 kilómetros, distancia que reunirá a 458 corredores entre la prueba popular y el Campeonato Gallego.
El certamen autonómico aportará un aliciente competitivo de primer nivel. De los inscritos en la carrera absoluta, 298 optarán a los títulos gallegos —211 hombres y 87 mujeres— en las categorías absoluta, sub-20, sub-23 y máster, además de la clasificación por clubes. La salida está fijada para las 22.15 horas desde la avenida da Mariña, donde también estará situada la meta. Los participantes completarán dos vueltas a un circuito urbano y homologado de cinco kilómetros.
La cantera también contribuirá al ambiente previo con pruebas adaptadas a cada edad. La categoría sub-14 presenta la participación más numerosa entre los menores, con 41 atletas inscritos para afrontar un recorrido de un kilómetro. La combinación de corredores populares, federados y jóvenes promesas permitirá a la Nocturna consolidar su vigésima segunda edición como una de las grandes citas deportivas del verano en Vilagarcía y toda Galicia.
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