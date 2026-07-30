Nerea Novo se gana un billete para el Mundial

Nerea Novo volvió a demostrar en el embalse de Trasona que atraviesa un excelente momento deportivo. La palista del Náutico Pontecesures logró una brillante victoria en el III Selectivo Nacional al imponerse en la prueba de C1 5.000 metros sénior, un resultado que la sitúa a las puertas de una nueva participación internacional.

El triunfo concede a Novo la plaza para representar a España en el Campeonato del Mundo de Sprint, aunque todavía resta la publicación de la convocatoria y la confirmación oficial por parte de la Real Federación Española de Piragüismo. La cita mundialista se celebrará del 26 al 30 de agosto en Poznań (Polonia) y permitirá a la canoísta volver a vestir la camiseta de la selección española.

Su clasificación adquiere todavía más valor por la exigencia del selectivo y por tratarse de una distancia que demanda resistencia, capacidad táctica y una gran regularidad durante todo el recorrido. Novo respondió con autoridad en el momento decisivo y convirtió en victoria el trabajo acumulado a lo largo de la temporada.

Esta nueva internacionalidad ratifica su progresión y premia el esfuerzo, la dedicación y la constancia mostrados durante los últimos meses. También supone otro éxito para el Náutico Pontecesures, que continúa viendo cómo sus deportistas se abren paso en las principales competiciones nacionales.

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Desde la entidad cesureña expresaron su satisfacción por la actuación de su palista. «Nos sentimos inmensamente orgullosos de este nuevo logro», señalaron desde el club, que desea a Nerea Novo «la mayor de las suertes» en una cita mundialista en la que tratará de confirmar su excelente estado de forma.