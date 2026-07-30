Cambados, Villalonga y Ribadumia ya conocen su hoja de ruta

La Preferente Autonómica ya tiene marcada su hoja de ruta para la temporada 2026/27. La Federación Galega de Fútbol ha fijado para el domingo 6 de septiembre el inicio de una competición compuesta por 34 jornadas y en la que estarán en juego tres plazas de ascenso a Tercera RFEF.

El Grupo 2 contará con tres representantes arousanos: Juventud de Cambados, Villalonga y Ribadumia. Los cambadeses comenzarán el campeonato en Burgáns frente al Atlántida Matamá, aunque el club todavía no descarta competir finalmente en Tercera RFEF por la presunta irregularidad detectada en la inscripción del Arenteiro.

También ejercerá como local en la jornada inaugural el Villalonga, que recibirá al Valladares en San Pedro. El Ribadumia, por su parte, regresará a Preferente visitando al Barbadás en Os Carrís. Su reencuentro con A Senra llegará siete días después ante el Moaña.

Precisamente el campo ribadumiense acogerá el primer derbi de O Salnés. Será en la cuarta jornada, con la visita del Villalonga. En la novena fecha, el Ribadumia se desplazará a Burgáns para medirse al Juventud, mientras que el primer duelo entre Villalonga y cambadeses se disputará en San Pedro en la duodécima jornada.

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La primera vuelta concluirá el 10 de enero y la liga regular bajará el telón el 16 de mayo de 2027. Los campeones de los dos grupos ascenderán directamente, mientras que la tercera plaza se decidirá en las eliminatorias posteriores.