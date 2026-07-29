El Cambados vigila la oficialidad de la inscripción del Arenteiro

El Juventud de Cambados mantiene abierta la posibilidad de conservar su plaza en Tercera RFEF pese al descenso deportivo de la pasada temporada. Su presidente, Eladio Oubiña, sostiene que la inscripción del Arenteiro todavía no cuenta con la aprobación definitiva de la Real Federación Española de Fútbol y advierte de que la entidad amarilla defenderá sus derechos si el procedimiento no se ajusta a la normativa.

«El Cambados no se va a quedar parado. Tenemos mucha información, alguna hecha pública por el propio presidente del Arenteiro, y esperamos que la Federación haga cumplir unas normas que parecen iguales para todos», afirma Oubiña. El club asegura haber detectado posibles irregularidades, pero evitará anticipar una reclamación formal mientras no exista una resolución. «Si la decisión no va en la línea de las normas, defenderemos lo que nos pertenece», recalca.

La situación parte de los problemas económicos del Arenteiro. El conjunto presidido por el vilagarciano Francisco Vázquez Rogel renunció a competir en Segunda RFEF después de descender desde la categoría superior el pasado curso. Esa decisión abrió la vía para su participación en Tercera, una inscripción que, según el Juventud, continúa pendiente.

Oubiña fundamenta su denuncia en las fechas del procedimiento. El plazo para presentar la documentación terminó el día 15 de julio. Una resolución de la RFEF publicada el 22 recogió los equipos con la inscripción validada y otros que todavía no figuraban como admitidos. Entre estos últimos, asegura, estaba el Arenteiro. Entonces se abrió un periodo de cinco días hábiles para subsanar documentos, que finalizará el día 29.

Eladio Oubiña, presidente del Cambados. / Iñaki Abella

El presidente también alude a otra resolución, fechada el 24. En ella ya aparecen clubes que no figuraban como inscritos dos días antes, como el Somozas, pero no el Arenteiro. «A día de hoy el Arenteiro no está inscrito. Lo único que existe es un aval presentado, pero no una confirmación oficial de que sea equipo de Tercera RFEF», manifiesta. El Cambados se aferra a la ausencia de una decisión definitiva para recuperar administrativamente la categoría perdida en el campo.

El conflicto ganó relevancia después del sorteo del calendario celebrado el lunes en A Illa con el Arenteiro entre sus participantes. Oubiña considera que la Federación se precipitó al configurar la competición antes de que concluyese el proceso. «El calendario podría celebrarse más tarde, cuando se sepa realmente qué equipos van a participar. No tiene sentido sortearlo cuando uno de los clubes todavía no tiene aprobada su inscripción», argumenta.

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El Juventud esperará a que termine el periodo de subsanación antes de concretar sus siguientes pasos. Oubiña reclama a la RFEF que garantice la legalidad y la igualdad entre los participantes. «La federación debe velar por la integridad de sus competiciones, que se desarrollen cumpliendo sus propias normas y que sean las mismas y se apliquen de la misma manera a todos los clubes», insiste. Aunque no precisa las medidas que adoptaría, deja claro que acudirá a las vías federativas si entiende que se vulneran los requisitos. «Nos agarramos a que no existe una resolución oficial. Vamos a defender nuestros derechos», concluye.