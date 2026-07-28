La Travesía a Nado de Vilagarcía espera a 250 participantes

La ría volverá a llenarse de nadadores este domingo con la disputa de la XLII Travesía a Nado Porto de Vilagarcía, integrada en el XXII Circuito Galego de Augas Abertas. La competición comenzará a las 11.00 horas y contará con una destacada representación del Club Natación e Salvamento Vilagarcía, que prevé reunir a alrededor de 50 deportistas.

La organización confía en «alcanzar las 250 inscripciones de la pasada edición», aunque la coincidencia con otras pruebas podría reducir la participación. El programa establece tres recorridos: 2.500 metros para los federados que puntúan en el circuito autonómico, 1.200 para la modalidad popular y 250 para los menores de 11 años.

La prueba principal saldrá a las 11.00 horas; la popular, a las 12.00, y la infantil, a las 12.45. Todas tendrán la salida y la meta en el pantalán del Centro de Tecnificación de Vela. La nave municipal de usos náuticos funcionará como centro de operaciones y ofrecerá vestuarios y duchas a los participantes.

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La inscripción online permanecerá abierta hasta el 30 de julio en la web de Championchip Norte, con una cuota de 17 euros. También será posible anotarse presencialmente el domingo antes del inicio. Todos los nadadores recibirán un gorro conmemorativo y habrá trofeos para los mejores de cada categoría y grupo de edad.