Pablo Fernández da el salto a Segunda FEB con el Sant Antoni

Pablo Fernández continuará su carrera en el Class Bàsquet Sant Antoni de Ibiza, de Segunda FEB. El vilagarciano da así un salto de categoría respecto al Sigaltec y apuesta por una propuesta que le permitirá avanzar en su formación agradecido a la confianza de la entidad ibicenca en su proyección.

Formado en la cantera del CLB, Fernández mide 1,90 metros y puede actuar tanto de escolta como de base. En su última etapa acreditó un 56,3% de acierto en tiros de dos, un 30,6% en triples y un 65,1% en los lanzamientos libres. A su capacidad anotadora suma recursos para ayudar en el rebote y la generación de asistencias.

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Uno de los grandes momentos de su trayectoria llegó en junio de 2025, cuando anotó 44 puntos ante el Universidad de Valladolid y contribuyó al regreso del Sigaltec a Tercera FEB. Fernández considera su llegada a Ibiza «una buena oportunidad para seguir creciendo». También cuenta con el ejemplo de su hermano Martín, que continuará una temporada más en el COB Ourense de Primera FEB.