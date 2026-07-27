Fútbol | Segunda RFEF
El Arosa arranca el trabajo a la espera de un nuevo pivote
El lateral zurdo Pedro González es la última incorporación en el plantel de Gonza Fernández
El Arosa ya está en marcha. El conjunto arlequinado abrió su pretemporada con una sesión en el Manuel Jiménez bajo la dirección de Gonza Fernández y con 24 futbolistas sobre el césped. Entre ellos estuvo Pedro González, la incorporación más reciente, presentado después en la sede del club.
El trabajo físico ocupó una parte importante del entrenamiento, aunque el balón estuvo presente desde la primera jornada. La intensidad marcó una preparación que tendrá su primer examen este sábado. El Pontevedra visitará A Lomba a las 20.00 horas en el primero de los amistosos previstos.
El director deportivo, David López «Perú», destacó que Pedro llega del Puente Genil, cuenta con experiencia en Segunda Federación y puede actuar como lateral izquierdo, central zurdo o carrilero. «Es un jugador de mucho trabajo que nos puede transmitir energía e intensidad, además de la ilusión que demostró desde el principio», explicó. También valoró su esfuerzo para incorporarse al Arosa y «salir de su zona de confort para progresar».
Pedro agradeció la confianza del presidente y de la dirección deportiva y aseguró que el respaldo social fue uno de los aspectos que más le atrajeron. «Lo que más me llamó la atención es que el club es muy seguido por la afición y que lleva mucho tiempo haciendo bien las cosas», señaló.
El futbolista se definió como un jugador solidario y al servicio del colectivo. «Soy un trabajador, sólido en defensa y que suma esfuerzos, sabiendo siempre que lo importante es el equipo», afirmó. González considera enriquecedor el cambio de aires y destacó la buena acogida del vestuario para acelerar su integración.
Su llegada no cierra la plantilla. Perú confirmó que el Arosa tratará de sumar «uno o dos jugadores más». La prioridad está en el centro del campo, donde busca un pivote, aunque también mantiene abierta la incorporación de otro futbolista sub-23.
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