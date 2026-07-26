O Grove amansa a los dragones de Verducido

El club deportivo, marítimo y cultural Breogán de O Grove, una de las entidades pioneras en la recuperación de los barcos dragón, se ha proclamado vencedor absoluto del Campionato Galego de Barco Dragón en la distancia de 500 metros, dominado tanto en categoría femenina como en la masculina por las «centolas» y «centolos» de la entidad.

Sucedió en el Complexo Deportivo David Cal de Verducido, el centro de referencia en Galicia para la práctica de este deporte de origen milenario conocido como barco dragón (dragon boat) y lugar que alberga de forma habitual las pruebas clave del calendario autonómico y nacional de esta disciplina, como el propio campeonato autonómico que promueve la Federación Galega de Piragüismo.

La disputada en el embalse de Verducido fue la tercera regata de la Liga Galega de Barco Dragón, y resulta que en todas ellas se impuso el Breogán, de ahí que ocupe la primera posición de esta competición, en la que también está desempeñando un papel detacado la asociación cultural y deportiva Mar de O Grove.

Integrantes de la expedición meca en Verducido. / FdV

En esta ocasión el club Breogán compitió con once embarcaciones y siete de ellas subieron al podio, colgándose tres medallas de oro y cuatro de plata, según destacan desde la entidad que preside Félix Lamas.

Fueron 35 los deportistas que integraron las diferentes tripulaciones. Más concretamente 19 «centolas» y 16 «centolos», integrando el plantel femenino Uxía Pallares, Mili Serantes, Carme Devesa, Fátima Barreiro, Antía Rodríguez, Maite Galiñanes, Martina Fontán, Isa Agrelo, Meli Vidal, Ali Barreiro, Maika Aguiño, María Jesús Valladares, María Mar Mascato, María del Carmen Aboal, Eva Orellana, Yoli Pallares, Mónica Góñez, María del Carmen Meis y Maricarmen Serantes.

Por su parte, los remeros varones fueron Jesús Acuña, Diego García, Fredi Bea, Daniel Costas, Borja Lamas, Ton Bea, Yasser Antonio Silva, Antonio Devesa «Tolín», Javi Blanco, Diego Cabaleiro, José Francisco Oubiña, Rubén Rodríguez, Daniel Álvarez, Rufino Garrido, Moisés Otero y Félix Lamas.

«Centolas» y «centolos» de los barcos dragón de O Grove. / FdV

Entre todos hicieron posible que el club Breogán O Grove sume 297 puntos, por delante del club Cidade de Lugo, con 197 puntos, y el Rías Baixas-Boiro, con 171.

Las medallas de oro obtenidas en el embalse de Verducido llegaron en las categorías DB12 mixto senior A, DB12 femenino senior y DB12 mixto veteranos A, mientras que las de plata fueron para los dragones mecos de la modalidad DB12 femenina veteranas, DB12 open senior A, DB12 open veteranos A y en DB22 open senior.

A mayores, el club grovense logró el quinto puesto en DB12 mixto senior B, el sexto en DB12 mixto veteranos, noveno en DB12 open senior B y la décima posición en el open veteranos B.