Hungría tenía reservada otra buena cosecha de medallas para los palistas arousanos

El piragüismo arousano ha vuelto a demostrar su gran nivel en el Campeonato de Europa Júnior y Sub-23 de Sprint celebrado en la ciudad húngara de Szeged, con participación de 759 deportistas de 38 delegaciones.

Los representantes españoles adheridos a los clubes Náutico O Muíño (Ribadumia), As Torres-Romería Vikinga (Catoira), Náutico Pontecesures y Piragüismo Portonovo estaban entre los grandes favoritos del combinado nacional, y no defraudaron.

Destacan la medalla de plata de la grovense Valeria Oliveira en el C4 500 Mixto, las de bronce conseguidas por Raúl Fernández y Pedro Torrado, del club As Torres de Catoira, en categoría C2 500 Sub 23, y las preseas también de bronce que se colgaron al cuello Silvia Gago y la madrileña Lucía Pizarro en C2 500 Junior.

Raúl Fernández y Pedro Torrado, del club As Torres de Catoira. / José Lagares

Destacadas clasificaciones que resultan más meritorias, si cabe, por tratarse de disciplinas olímpicas. Pero también por confirmar el buen momento que atraviesan los citados palistas y, particularmente, Silvia Gago, pues esta deportista del Club Náutico O Muíño también hizo sexta en el C1 500.

No menos importante resultó la participación de la cambadesa Sofía Parada, del Piragüismo Portonovo, que ganó la final B del K1 200, mientras que la grovense Lara Remigio, del Náutico O Muíño, y la valguesa Nerea Novo, que compite con el Náutico de Pontecesures, acabaron sextas en el C2 200.