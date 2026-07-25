La Xira Galega de Balonmán Praia perfila a los aspirantes al título autonómico en Vilagarcía

La cuarta y última prueba de la Xira Galega de Balonmán Praia Xunta de Galicia 2026 continúa definiendo a los candidatos al título gallego en la playa de Compostela, en Vilagarcía de Arousa. La jornada de hoy sirvió para completar el estreno de las categorías que aún no habían entrado en competición y dejó decididos los equipos que este domingo pelearán por las últimas victorias del circuito y por los puntos decisivos de la clasificación general.

En la categoría juvenil femenina ya quedaron configuradas las semifinales tras la disputa de la fase previa. Los cuatro conjuntos que lucharán por el triunfo en esta última cita de la temporada son BMP Anubia Petanca, BMP Esparta Xuvenil Feminino, Area Bueu y VEBA Baixo Miño Amarante Avogados, que buscarán hacerse con el título de la prueba y cerrar el circuito con el mejor resultado posible.

Un momento de la competición. / FdV

La actividad continuaba esta tarde con la fase de grupos de las categorías sénior masculina y femenina, en las que los equipos trataban de asegurarse un puesto en las eliminatorias decisivas.

La competición se completa mañana con la incorporación de la categoría juvenil masculina. En este caso, al disputarse en formato de grupo único, no habrá semifinales y el equipo que finalice en la primera posición de la clasificación será proclamado vencedor de la prueba.

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La jornada dominical pondrá el punto final a la Xira Galega de Balonmán Praia Xunta de Galicia 2026 con la celebración de las fases finales de todas las categorías y la posterior entrega de premios. Será entonces cuando se conozcan los campeones gallegos de balonmano playa de 2026, culminando una edición del circuito autonómico marcada por la igualdad y la emoción hasta la última jornada.