Sarah Brans refuerza el juego interior del Mariscos Antón Cortegada

El Mariscos Antón Cortegada continúa dando forma a su plantilla de cara a la próxima temporada con la incorporación de la pívot estadounidense Sarah Brans, una jugadora de 22 años y 1,85 metros de altura que aterriza en Vilagarcía procedente de Idaho Vandals, donde ha desarrollado toda su etapa en el baloncesto universitario estadounidense.

Nacida en Dublin, en el estado de California, Brans afrontará ahora su primera experiencia en el baloncesto europeo después de completar cuatro campañas en la NCAA, una competición caracterizada por su alto nivel competitivo y por servir de plataforma para numerosas jugadoras que posteriormente dan el salto al profesionalismo.

El conjunto vilagarciano incorpora así una referencia para el juego interior, una jugadora con presencia física en la pintura y capacidad para contribuir tanto en tareas defensivas como ofensivas. Entre sus principales virtudes destacan el trabajo en el rebote, la intensidad en ambos lados de la cancha y su eficacia de cara al aro, avalada por un notable 48,8% de acierto en tiros de campo durante su etapa universitaria.

Con este fichaje, el Mariscos Antón Cortegada apuesta por combinar juventud y proyección para fortalecer una de las posiciones clave del equipo. La llegada de Brans permitirá ampliar las alternativas en la rotación interior y aportar mayor consistencia bajo los tableros.

Desde el club destacan que la nueva incorporación reúne las cualidades que buscaban para reforzar la plantilla, al definirla como una jugadora de «juventud, intensidad y talento», llamada a incrementar el potencial del equipo en la pintura y a convertirse en una pieza importante en el proyecto deportivo de la próxima campaña.