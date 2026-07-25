Ribadumia vibra con el motor en su quinto Rallymix

El Concello de Ribadumia acogió hoy la primera de las dos jornadas previstas en la quinta edición de su Rallymix, una competición organizada por la escudería Desguaces Tino Racing que reunió a un centenar de vehículos y una gran cantidad de aficionados al automovilismo cuyo resultado ha sido catalogado de «espectacular» por parte de algunos de los presentes.

Destacó la presencia entre los pilotos del conocido piragüista David Maquieira, al igual que es de reseñar el homenaje tributado a Esteban Pérez Iglesias y Bárbara Gómez Oubel, con la intención de «mantener vivo el recuerdo de estas dos personas tan vinculadas al automovilismo y la escudaría organizadora, además de poner en valor principios como el respeto, la confianza y la superación», explican los organizadores.

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La prueba celebrada en Ribadumia, a la que mañana se da continuidad, está dotada con 6.350 euros en premios para las diferentes categorías participantes. Disputó su primera etapa sobre un trayecto de 13,5 kilómetros cronometrados, a través de pistas de tierra y asfalto en las que se dieron cita numerosos aficionados de todas las edades y llegados de diferentes puntos de la comarca y la provincia.