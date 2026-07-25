Automovilismo
Ribadumia vibra con el motor en su quinto Rallymix
La competición, organizada por la escudería Desguaces Tino Racing, ha reunido a un centenar de vehículos y ha sido catalogada de espectacular por los asistentes
El Concello de Ribadumia acogió hoy la primera de las dos jornadas previstas en la quinta edición de su Rallymix, una competición organizada por la escudería Desguaces Tino Racing que reunió a un centenar de vehículos y una gran cantidad de aficionados al automovilismo cuyo resultado ha sido catalogado de «espectacular» por parte de algunos de los presentes.
Destacó la presencia entre los pilotos del conocido piragüista David Maquieira, al igual que es de reseñar el homenaje tributado a Esteban Pérez Iglesias y Bárbara Gómez Oubel, con la intención de «mantener vivo el recuerdo de estas dos personas tan vinculadas al automovilismo y la escudaría organizadora, además de poner en valor principios como el respeto, la confianza y la superación», explican los organizadores.
La prueba celebrada en Ribadumia, a la que mañana se da continuidad, está dotada con 6.350 euros en premios para las diferentes categorías participantes. Disputó su primera etapa sobre un trayecto de 13,5 kilómetros cronometrados, a través de pistas de tierra y asfalto en las que se dieron cita numerosos aficionados de todas las edades y llegados de diferentes puntos de la comarca y la provincia.
Suscríbete para seguir leyendo
- Atrapados por las velutinas en Coruxo: «Nos han estropeado el verano»
- Muere ahogado un bebé en una piscina particular en el barrio vigués de Teis
- Una trabajadora del crucero 'Disney Dream' atracado en Vigo denuncia un supuesto envenenamiento de una compañera
- Toyota y Lexus llenan el vacío histórico de Citroën y se convierten en nuevos patrocinadores del Celta de Vigo
- Contaminación microbiológica en las Islas Cíes obliga a desaconsejar el baño en las playas de Rodas y Figueiras
- Grupo Rodman activa la venta del 100% de Metalships & Docks y solicita al Puerto de Vigo su autorización
- La Xunta ofrece la cesión gratuita al Concello de la antigua estación de buses tras más de tres años abandonada
- Rescatados y trasladados a Toralla dos jóvenes que hacían kayak en la ría de Vigo, uno de ellos con la embarcación a punto de hundirse