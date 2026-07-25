A Illa vuelve a sacar el deporte a la calle y premia a sus atletas

A Illa de Arousa celebra entre los días 23 y 29 de agosto su XVIII Festa do Deporte en la que, como ya es habitual, saca a la calle diferentes disciplinas para promocionarlas, mostrar el talento de sus clubs y animar a la ciudadanía a sumarse.

La cita, impulsada por la Fundación del Concello, culminará con la gran gala como homenaje a los deportistas isleños y la entrega de premios al más destacado y la placa de reconocimiento a quien se dedicará esta edición de la fiesta, cuyas identidades se mantienen en secreto.

«Esperamos que este acto sea un reconocimiento tanto para las entidades que hacen posible la práctica deportiva en nuestro Concello como a los deportistas o personas que trabajan duramente para que todo esto sea posible», explicaron desde la organización. No faltará una mención para los atletas de base a propuesta de los clubs isleños por la última temporada.

Esta última jornada, la del sábado 29, también ofrecerá la marcha ciclista para promover el empleo de este vehículo como medio de transporte sostenible y saludable.

En cuanto a las actividades habrá un festival de ajedrez y exhibición de gimnasia rítmica (domingo 23), fútbol (lunes 24), baloncesto (martes 25), piragüismo (día 26) y dornas a vela (27).

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Desde la organización recuerdan que para participar es necesario inscribirse. El plazo se abre mañana lunes y expira el 14 de agosto. Puede hacerse en la oficina de la fundación o escaneando el QR del cartel. Todos los participantes recibirán un obsequio.