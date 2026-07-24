Vilagarcía decide este fin de semana los campeones de la Xira Galega de Balonmán Praia

La playa de Compostela, en Vilagarcía de Arousa, es desde ayer el gran escenario del balonmano playa gallego, gracias a la celebración de la cuarta y última prueba de la Xira Galega de Balonmán Praia Xunta de Galicia 2026, una cita decisiva de la que saldrán los campeones autonómicos de la temporada en todas las categorías.

La competición arrancó ayer, continúa esta tarde y finalizará entre mañana y el domingo, cuando se disputarán las finales. Tras los últimos encuentros, la organización celebrará la ceremonia de entrega de premios, prevista para las 18.40 horas, en la que se proclamará oficialmente a los campeones gallegos de balonmano playa de 2026.

La prueba pone el punto final al circuito autonómico, por lo que todos los equipos llegan a Vilagarcía con el objetivo de sumar los últimos puntos y conquistar el título gallego. Durante cuatro intensas jornadas, la playa de Compostela reúne a jugadores, técnicos y aficionados en una competición que convierte al municipio arousano en el epicentro de esta modalidad deportiva en Galicia.

El terreno de juego se sitúa a la altura del viejo balneario. / FdV

Desde la Federación Galega de Balonmán, su presidente, Bruno López, y la vicepresidenta, Carla Abad, destacan la colaboración institucional que ha hecho posible la organización de esta última cita del calendario. Ambos agradecen especialmente las facilidades ofrecidas por el Concello de Vilagarcía para la instalación de toda la infraestructura necesaria, así como el respaldo de la Diputación de Pontevedra y de la Xunta de Galicia.

Según señaló Bruno López, la playa de Compostela reúne las condiciones idóneas para albergar una competición de estas características, especialmente una prueba tan relevante como la que cierra el circuito autonómico.

Uno de los partidos de la competición femenina. / FdV

La Federación Galega de Balonmán hace un llamamiento a los aficionados para que se acerquen durante todo el fin de semana a la playa de Compostela y disfruten del mejor balonmano playa gallego, apoyando a los equipos que competirán por los títulos autonómicos.

Asimismo, la entidad quiere reconocer el compromiso del Concello de Vilagarcía de Arousa, la Diputación de Pontevedra, la Xunta de Galicia, el club Balonmán Vilagarcía y del resto de entidades colaboradoras por hacer posible la organización de esta cuarta y definitiva prueba de la Xira Galega de Balonmán Praia Xunta de Galicia 2026, una competición que consolida a Galicia como uno de los referentes nacionales de esta disciplina deportiva.