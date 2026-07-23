La Xira Galega toca a su fin en A Compostela

La playa de A Compostela reúne desde ayer jueves a centenares de jugadores en la cuarta y última cita de la Xira Galega de balonmano playa Xunta de Galicia. La cita convertirá a Vilagarcía en el «epicentro» autonómico de esta modalidad y decidirá los campeones de 2026 en todas las categorías. La competición continuará durante todo el viernes y el sábado hasta la tarde del domingo con las finales. La entrega de premios está prevista para las 18.40 horas. Xunta, Diputación y Concello mostraron su respaldo a un evento que cerrara cuatro intensas jornadas sobre el arenal vilagarciano en una modalidad tan espectacular como competitiva.