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Balonmano playa

La Xira Galega toca a su fin en A Compostela

Vilagarcía decidirá los campeones gallegos en todas las categorías

Un momento de la presentación del evento.

Un momento de la presentación del evento. / FdV

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Diego Doval

Vilagarcía

La playa de A Compostela reúne desde ayer jueves a centenares de jugadores en la cuarta y última cita de la Xira Galega de balonmano playa Xunta de Galicia. La cita convertirá a Vilagarcía en el «epicentro» autonómico de esta modalidad y decidirá los campeones de 2026 en todas las categorías. La competición continuará durante todo el viernes y el sábado hasta la tarde del domingo con las finales. La entrega de premios está prevista para las 18.40 horas. Xunta, Diputación y Concello mostraron su respaldo a un evento que cerrara cuatro intensas jornadas sobre el arenal vilagarciano en una modalidad tan espectacular como competitiva.

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